Маркиньос: На уровне полуфинала Лиги чемпионов многие мелочи решают

Футболист оценил первую игру против "горожан".

Защитник ПСЖ Маркиньос, который стал автором единственного гола своей команды в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против Манчестер Сити, прокомментировал игру (1:2).

"Если не будем верить в успех, то не стоит даже ехать на ответный матч. Мы должны быть воинами в психологическом плане. Только тогда у нас появится возможность пройти дальше. Мы не должны сомневаться. Надо поработать над собой и улучшить слабые стороны.

Мы должны перевернуть ход противостояния. Надо проанализировать игру, чтобы понять, где возникли трудности. У нас случались проблемы в других матчах, но мы всегда находили решение. На этом уровне мелочи многое решают", — сказал Маркиньос.

Ответный матч между Манчестер Сити и ПСЖ состоится во вторник, четвертого апреля. Начало — в 22:00 по киевскому времени.

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