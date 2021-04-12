Маркиньос пропустит ответную игру против Баварии из-за травмы — СМИ

Лидер обороны ПСЖ не успел восстановиться от повреждения, полученного в Мюнхене.

Как стало известно французскому изданию Le Parisien, бразильский центральный защитник Пари Сен-Жермен Маркиньос с большой долей вероятности не сможет помочь своей команде в ответной игре против мюнхенской Баварии в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА.

Напомним, что 26-летний футболист травмировал приводящую мышцу еще по ходу первого тайма поединка на Альянц Арене, однако даже с повреждением сумел отличиться в воротах действующих чемпионов Германии (3:2), после чего был заменен.

Бразилец был вынужден пропустить гостевую игру своей команды в матче национального первенства против Страсбурга (4:1), однако его появление ожидалось на утренней тренировке в понедельник, 12 апреля. Впрочем, согласно данным источника, игрок так и не присоединился к командным занятиям в Camp des Loges.

Сообщается, что лидера обороны парижан в центре защиты вновь может заменить пара Кимпембе – Перейра, при которой "красно-синие" пропустили два гола в первой игре.

Напомним, что в обойму Маурисио Почеттино недавно вернулись выздоровевшие от COVID-19 Верратии и Флоренци, а у Баварии игру рискуют из-за травм пропустить Коман и Боатенг.

Матч ПСЖ — Бавария состоится 13 апреля, в 22:00 по киевскому времени.