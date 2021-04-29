Марез: Я согласен, что нам повезло с обоими голами

Хавбек "горожан" высказался о еврокубковой встрече.

Полузащитник Манчестер Сити Рияд Марез поделился мыслями о победе над ПСЖ в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

"В первом тайме нам не удавалось создать опасность у ворот соперника, они нас немного превосходили. Но потом мы навязали им свою игру, ту, в которой мы сильны. Я согласен, что нам повезло с обоими голами.

Да, это был не лучший первый тайм, но я бы не сказал, что ПСЖ был так уж силен. Не считая гола, моментов особо и не было у них. Во втором тайме мы действовали лучше, но тоже не были идеальны.

Мы хорошо действовали в обороне, а у них не получалось доводить мяч до форвардов, в частности до Мбаппе. В таких матчах очень важна игра в обороне.

Еще ничего не решено, но у нас есть небольшое преимущество. Надо будет сыграть еще лучше, чтобы пройти в финал", – заявил алжирец.

Ранее полузащитник Манчестер Сити Кевин де Брюйне поделился мыслями о победе над ПСЖ.