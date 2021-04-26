Азар попал в заявку Реала на первый матч против Челси

26 апреля 2021

Эден Азар (справа), Getty Images

В состав мадридской команды вернулся полузащитник Тони Кроос.

Мадридский Реал в своем официальном твиттере объявил заявку на первый полуфинальный матч Лиги чемпионов против лондонского Челси.

Ожидаемо в список заявленных игроков попал бывший хавбек Челси Эден Азар, а также немецкий хавбек Тони Кроос, который пропустил два предыдущих матча "сливочных", но успел восстановиться к еврокубковой дуэли.

В тоже время продолжают находиться в лазарете два защитника Серхио Рамос и Ферлан Менди, а также нападающий Лукас Васкес. Полузащитник Федерико Вальверде остается на карантине из-за положительного теста на коронавирус.

Напомним, что матч Реал — Челси состоится 27 апреля, начало в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая трансляция матча.

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