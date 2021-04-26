Тухель — о матчах против Реала: Челси должен сыграть против Мадрида в несколько авантюрный футбол

Наставник Челси обсудил перспективы грядущей дуэли его команды в Лиге чемпионов.

Уже в скором времени нас ожидает первое полуфинальное противостояние между мадридским Реалом и лондонским Челси в рамках Лиги чемпионов УЕФА.

Главный тренер "синих" Томас Тухель в интервью ресурсу Goal.com поделился своими ожиданиями от предстоящей дуэли его команды против испанского чемпиона.

"У Зинедина Зидана с его командой феноменальные показатели в данном турнире, который он только в качестве главного тренера выигрывал уже три раза. Тем более, подряд, что практически невозможно. Однако, мы не просто так дошли до данной стадии состязаний, поэтому матчи против Реала точно не будут труднее, чем суммарно ранее проделанный путь.

Да, соперник более опытен, чем мы. Наверное, наиболее опытный среди вообще всех участников данных соревнований. Они, скорее всего, будут играть с полной уверенностью в своих силах и со знанием дела. Сколько у них сейчас игр без поражений? Шестнадцать или около того? Но я почему-то уверен, что на моих подопечных это не повлияет.

Мы продолжаем принимать участие в Кубке Англии и Лиге чемпионов, где у нас наступает пора решающих матчей, а также ведем борьбу в английской Премьер-лиге. Думаю, что Челси должен сыграть против Реала в несколько авантюрный футбол, и уже на месте смотреть, что же из этого получится.

Это большой вызов, и после него мы станем точно более опытными исполнителями. Мои игроки уже рады оказаться там, куда им удалось пробиться, но останавливаться на достигнутом не намерены. Победа в Лиге чемпионов — это то, о чем вы мечтаете еще в детстве. И если Реал — преграда на пути к ее осуществлению, то придется через него перешагнуть", — подытожил немецкий специалист.

Также, Тухель анонсировал отсутствие Маттео Ковачича в первой игре против Реала: "Он еще не тренировался с командой, поэтому я думаю, что вторник, к сожалению, ему будет слишком рано возвращаться, хотя, он был бы так счастлив играть против своих бывших товарищей по команде. Маттео имеет важное значение для нас, и он мог бы нам сильно помочь в играх против Брайтона и Вест Хэма, но не сложилось из-за травмы".

Напомним, что матч Реал — Челси состоится 27 апреля, начало в 22:00 по киевскому времени.