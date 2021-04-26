Варан — о матче против Челси: Наша сила — атака

Защитник мадридского Реала поделился ожиданиями от предстоящего против Челси.

Накануне старта полуфинального раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором мадридский Реал в двухматчевой дуэли будет противостоять лондонскому Челси, центральный защитник "галактикос" Рафаэль Варан прокомментировал процесс подготовки его команды к первому матчу в столице Испании.

"Мы осознаем, что находимся в полуфинале Лиги чемпионов. На подобном уровне к команде выдвигается целый ряд требований как на физическом, так и на тактическом и техническом уровнях. Любая мелочь важна. Наша задача — начать первый поединок с мыслями о будущем успехе, вот и весь ключ к победе.

Сезон получается достаточно сложным в плане физических нагрузок на игроков, но у нас еще есть резервы, поэтому мы продолжаем борьбу. Наша сила — атака, там собраны высококлассные игроки, которые способны создать опасность из ничего. Их задачей станет обеспечение как можно большего количества голов для команды.

Челси — очень целостный коллектив. У них есть разноплановые футболисты на всех позициях. Важным фактором будет то, как мы сможем подстроиться под их футбол. Они используют динамичный блок в обороне, что может обернуться для нас угрозой в любой момент.

Вопросы судейства меня интересуют меньше всего в контексте предстоящей игры. Мы должны сосредоточиться только на том, что контролируем своими силами. Все остальное не имеет смысла даже обсуждать.

Этот сезон получается особенным для всех, так как в нем очень много матчей. У меня было время перевести дух, пока все мы сидели на самоизоляции из-за пандемии. Я всегда нахожусь в процессе обучения и стараюсь почерпнуть что-то новое. Это помогает как мне, так и моим партнерам. Как бы сложно ни было, мы все равно хотим завершить этот год с трофеями.

Хочу сказать, что сейчас я не думаю о продлении контракта. Сезон закончится — будем что-то решать. Сейчас очень напряженный момент для того, чтобы забивать себе голову еще и такими вопросами", — подытожил французский футболист.

Напомним, что матч Реал — Челси состоится 27 апреля, начало в 22:00 по киевскому времени.