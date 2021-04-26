Зидан — о первом матче против Челси: Между Ла Лигой и Лигой чемпионов мы выбирать не будем

Наставник мадридского Реала рассказал о состоянии своей команды перед игрой против Челси.

Мадридскому Реалу уже в скором времени предстоит вступить в борьбу против лондонского Челси на полуфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА. "Галактикос" начнут двухматчевую дуэль с домашнего поединка на Альфредо ди Стефано в столице Испании, а за день до его проведения наставник "сливочных" Зинедин Зидан провел традиционную предматчевую пресс-конференцию.

"Всегда самой сложной игрой является следующая, так как ты просто не знаешь, чего от нее ожидать. Лига чемпионов имеет особый статус для моего клуба, поэтому мы готовы к хорошему состязанию с соперником.

Сейчас многие говорят о нашей возможной дисквалификации в данном турнире на следующий сезон. Наивно полагать, что наш клуб к этому стремится. Этим все сказано. Мое мнение — я хочу видеть Реал в следующем розыгрыше, но возможности повилять на это у меня нет.

Может ли как-то этот момент сказаться на судействе? Меня волнует только то, что делает моя команда на поле. Рефери делает свою работу, мы — свою. Если мы начнем думать, что сказанное от имени нашего клуба ранее будет нам как-то вредить… Черт возьми, мы сами в этом виноваты. Но команда выйдет на поле, и будет соревноваться с первой и до последней минуты.

Я не думаю, что Челси выберет оборонительную тактику на первую игру. Это слаженный коллектив, который здорово атакует и защищается. Нам нужно сохранять концентрацию и создавать свои моменты. Если мы сыграем так, как хотим, то доставим соперникам очень много хлопот.

Между Ла Лигой и Лигой чемпионов мы выбирать не будем. Нам нужны оба этих трофея, и мы ведем за них борьбу. Этот год получается очень сложным, но остался лишь месяц, и мы намерены идти до конца.

Челси — очень опытный коллектив в вопросах участия в Лиге чемпионов, поэтому нас ждет очень тяжелая игра. Благо, у нас сумел восстановиться Тони Кроос, и он будет завтра на поле. Ферлан Менди — нет, ему нужно время. По поводу Азара — не вижу никаких поводов его не включить в заявку. Он очень хорошо смотрелся в тренировочном процессе. Самое главное — не перегрузить его в ближайшее время", — подытожил французский специалист.

На вопрос о пострадавшей из-за участия в создании Суперлиги репутации Реала наставник команды отказался отвечать: "У нас завтра игра. Извините, но я не собираюсь вам отвечать".

Напомним, что матч Реал — Челси состоится 27 апреля, начало в 22:00 по киевскому времени.