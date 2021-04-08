Мюллер: Мы должны были забивать намного больше, но каким-то образом выстрелили себе в ногу

08 апреля 2021

Томас Мюллер, getty images

Хавбек мюнхенского клуба высказался о поединке с командой Почеттино.

Полузащитник Баварии Томас Мюллер поделился мыслями о первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с ПСЖ.

"Мы должны были забивать намного больше. Всегда можно говорить о пропущенных голах, но вряд ли бы кто-то жаловался, если бы мы выиграли со счетом 5:3 или 6:3.

Каким-то образом мы выстрелили себе в ногу. Теперь нам нужно отыгрываться", – сказал немецкий хавбек.

Напомним, что Мюллер догнал Шевченко и Ибрагимовича и вышел на 8-е место по голам в Лиге чемпионов.

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