Киммих: Бавария должна выходить в полуфинал Лиги чемпионов, поскольку мы — лучшая команда

Полузащитник мюнхенской Баварии поделился ожиданиями от ответной игры против ПСЖ.

В процессе подготовки к ответному поединку против французского ПСЖ в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА один из лидеров текущего состава мюнхенской Баварии — Йосуа Киммих — поделился мыслями о том, за счет чего его команде удастся взять реванш за поражение в первой игре со счетом 2:3.

"Мы должны выходить в полуфинал Лиги чемпионов, поскольку мы — лучшая команда, и я уверен в нашем успехе. В первом матче мы превосходили соперников, но, к сожалению, не добились положительного результата. И тем не менее, я убежден, что в ответной игре мы сможем развернуть ситуацию в нашу пользу.

Наш успех будет зависеть от нашего настроя и эффективности в использовании своих голевых моментов. В первой игре у нас все было в порядке с первым, но совершенно не удалось второе. В предстоящем матче необходимо вывести на максимальный уровень оба фактора.

Неймар и Мбаппе в первой игре трижды обостряли ситуацию у наших ворот, и трижды достигли своей цели. Других шансов, насколько я помню, у ПСЖ не было. Мы больше владели мячом и создавали много возможностей. На этот раз нам предстоит начать ими пользоваться.

Результат будет зависеть не только от меня или кого-то еще из игроков. Каждый должен стать лидером, и каждый должен показать свой менталитет победителя и уверенность в успехе. Только так у нас появится шанс.

Безусловно, проще играть дома, потому что тебе там все знакомо. Думаю, ПСЖ в Париже испытывает примерно те же ощущения. Но отсутствие болельщиков станет нашим преимуществом.

Я очень хорошо помню обстановку в команде в играх против Реала Мадрид в 2018 году (1:2 на выезде и 2:2 — дома, — ред.). Мы тоже хорошо сыграли первую игру, но показали плохую реализацию. Надеюсь, что мы извлекли уроки после той игры, и немного повзрослели. Мы были точно не хуже испанской команды, но дальше так и не прошли. Ситуация в этот раз в чем-то похожа, но уверенности в конечном успехе у меня больше", — приводит слова немецкого полузащитника официальный сайт действующего чемпиона Германии.

Матч ПСЖ — Бавария состоится 13 апреля, в 22:00 по киевскому времени.