Челси — Порту. Накануне

Football.ua представляет анонс ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов между Челси и Порту.

Сегодня, 13 апреля, станет известна первая партия полуфиналистов текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Одна из путевок разыграется в испанской Севилье, где лондонский Челси попытается удержать свое преимущество, после положительного результата в первой игре на этом же стадионе.

Челси — Порту

Вторник, 22:00, Рамон Санчес Писхуан, Севилья. Арбитр — Клеман Турпен (Франция).Прямая трансляция на телеканале Футбол 2. Результат первого матча 2:0

Подопечные Томаса Тухеля обеспечили себе жизненно важную победу в первом четвертьфинальном матче благодаря голами в исполнении Маунта и Чилвелла. "Синие" очень здорово поставили свою игру и заставили игроков Порту действовать так, как нужно им, что и принесло свои плоды.

Убедительная победа команды Тухеля стала хорошим ответом на их разгромное поражение от Вест Бромвича в АПЛ и Челси продолжил свой победный путь на этой неделе, уверенно обыграв Кристал Пэлас со счетом 4:1, где дублем отметился Пулишич.

Несмотря на все проблемы в АПЛ, в главном еврокубке "синие" демонстрирую качественный футбол, особенно в защите — три матча кряду без пропущенных мячей. Также Челси не проигрывал в ЛЧ с тех пор, как в прошлом году вылетел от Баварии на стадии 1/8 финала. С того момента прошло девять игр.

Для Порту четвертьфинал Лиги чемпионов — это уже достижение, кто бы что ни говорил. Это их лучшая кампания в еврокубках с момента их триумфального сезона-2003/04, где они стали победителями турнира.

В первой игре Челси выступал в качестве номинального гостя, так что после магического прорыва через Ювентус в 1/8 финала турнира, "драконам" нужно, как минимум, забить два мяча в ворота "синих" и надеется, что они ничем не ответят.

После поражения от Челси, команда Сержиу Консейсау одержала победу в чемпионате над Тонделой со счетом 2:0 и смогла сократить отставание от лидирующего Спортинга до шести очков.

Что касается Лиги чемпионов, то для "драконов" статистика не утешительна, особенно против английских команд. Они проиграли пять встреч и дважды расписали мировую в последних семи матчах. В последний раз Порту обыгрывал Челси в 2015 году.

Если говорить о составах, то у команды Томаса Тухеля нет проблем с травмированными или дисквалифицированными. В этом матче у немецкого специалиста будет хороший выбор на каждую позицию, особенно разнообразие зашкаливает среди полузащиты и атаки, где на место в составе претендуют Зийех, Вернер и даже Жиру, В среднюю линию должен вернуться Канте, который восстановился после травмы подколенного сухожилия.

У Порту также есть приятные новости с возвращением Оливейры и Тареми, которые отбывали дисквалификацию в первой игре. В матче чемпионата оба получили небольшой отдых, так что стоит их ждать с первых минут.

Ориентировочные составы:

Челси: Менди — Аспиликуэта, Зума, Рюдигер — Джеймс, Канте, Ковачич, Чилвелл — Маунт, Зийех — Вернер

Порту: Маркесин — Манафа, Пепе, Лейте, Сануси — Корона, Оливейра, Урибе, Диас — Тареми, Мартинес

Слова:

Томас Тухель, главный тренер Челси:

"Нужно четко понимать, что в матчах с Порту всегда будут удачные и неудачные отрезки. В первом матче мы порой контролировали игру, создавали полумоменты, хорошо использовали контрпрессинг. Вместе с тем, Порту временами тоже вел игру. Иногда наш соперник активно нагружает фланги, задавая множество вопросов. В общем, в первой встрече были взлеты и падения, инициатива переходила от одной команды к другой. Но так и должно было быть.

Я не думаю, что стоит менять свой подход. Нам просто нужно сосредоточиться на своей собственной игре, постараться показать свой лучший футбол, что должно помочь нам выйти в полуфинал. Наверное, Порту в каком-то смысле проще — у них есть четкая задача в виде трех голов. Мы же можем оказаться в незавидном положении, если будем только удерживать свое преимущество. Я надеюсь, что моя команда будет готова к испытанию и сможет показать хороший футбол".

Сержиу Консейсау, главный тренер Порту:

"Мы уверены в себе. Конечно, нам предстоит решить сложнейшую задачу. Но мы приехали сюда именно для того, чтобы это сделать. Мы представляем великий клуб и в связи с этим всегда испытываем особенные чувства. В подобных матчах можно заплатить очень дорогую цену, если броситься вперед всей командой со стартовым свистком.

Необходимо сыграть компактно и быть сплоченным коллективом. Нужно не только забивать, но и сохранить собственные ворота на замке. В первом матче мы сыграли неплохо, но далеко не идеально. В противном случае мы бы одержали победу. Постараемся показать еще более качественную командную игру в ответной встрече".