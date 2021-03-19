Модрич — лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Полузащитник мадридского Реала Лука Модрич признан лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов.
Реал на стадии 1/8 финала турнира обыграл итальянскую Аталанту со счетом 3:1.
Лука Модрич провел полный матч и отметился результативным пасом. Точность его передач составила 94 процента.
За данную награду вместе с Модричем боролись Кевин Де Брюйне из Манчестер Сити, Нголо Канте из Челси и Йосуа Киммих из Баварии.
В текущем сезоне на счету Модрича 35 матчей за "сливочных" во всех турнирах, в которых он забил четыре гола и отдал четыре ассиста.
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