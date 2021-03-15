Бензема: Обидно за Азара, потому что это топ-футболист, способный нам помочь

Форвард Реала высказался об ответном матче ЛЧ против Аталанты.

Реал Мадрид примет на своем поле Аталанту в рамках ответного поединке 1/8 финала Лиги чемпионов. Нападающий "сливочных" Карим Бензема поделился ожиданиями от предстоящего противостояния, а также высказался об очередной травме своего вингера Эдена Азара.

"Будем играть с желанием одержать победу в важном для каждого из нас матче. Это будет очень сложно, потому что нам противостоит непростой соперник".

"Аталанта — дисциплинированная команда, но мы должны придерживаться своей философии, играть быстро. Мы выйдем на поле с мыслями о победе и постараемся показать футбол топ-уровня".

"Эдену Азару после перехода в Реал не очень везло с травмами. Мне обидно за него, потому что это топ-футболист, который способен нам очень помочь. Думаю, он тоже не в восторге от всего этого. Надеюсь, Эден вернется в строй как можно скорее, потому что он нам нужен", — приводит слова Бензема официальный сайт УЕФА.

Напомним, ответный матч Реал Мадрид — Аталанта состоится во вторник, 16 марта, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua. Первая встреча этих команд завершилась со счетом 1:0 в пользу "сливочных".