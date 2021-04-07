Терзич: Игра была равной, мы разочарованы итогом

Исполняющий обязанности главного тренера Боруссии Дортмунд Эдин Терзич прокомментировал первый четвертьфинальный поединок Лиги чемпионов против Манчестер Сити.
"Мы знали, что они подолгу будут контролировать мяча, но хотели сами определять, в каких зонах это будет происходить. Нам это удалось. Мы свели число их моментов к минимуму, а наши атаки таили большую опасность для них.
Игра была равной, мы разочарованы итогом", – цитирует Терзича официальный сайт УЕФА со ссылкой на DAZN.
Ранее главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над дортмундской Боруссией.
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