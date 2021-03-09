Терзич: Ожидаем от Севильи гораздо более высокую интенсивность игры в Дортмунде

Наставник Боруссии высказался о предстоящем матче ЛЧ против Севильи.

В ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская Боруссия примет на своем поле Севилью. Исполняющий обязанности главного тренера "шмелей" Эдин Терзич поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Ждем мощной игры от Севильи, пусть даже ее последние результаты не столь хороши. Ожидаем, что она продемонстрирует в Дортмунде гораздо более высокую интенсивность игры".

"Нам не хватает болельщиков, но, к сожалению, приходится мириться с ситуацией. Ждем дня, когда они вернутся на трибуны", — приводит слова Терзича официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Боруссия Д — Севилья состоится 9-го марта. Начало поединка — в 22:00 по киевскому времени. За Текстовой онлайн-трансляцией можно наблюдать на Football.ua. Первая игра завершилась со счетом 3:2 в пользу "шмелей".