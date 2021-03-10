Терзич: Очень гордимся, что попали в восьмерку лучших команд Европы

Тренер Боруссии Д высказался о выходе своей команды в 1/4 Лиги чемпионов.

В ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд на своем поле сыграла вничью с Севильей (2:2), чего оказалось достаточно "шмелям" для выхода в следующую стадию турнира.

Исполняющий обязанности главного тренера немецкого клуба Эдин Терзич поделился эмоциями от результата данного противостояния, позволяющего его команде продолжить борьбу за победу в самом престижном еврокубке клубного футбола.

"Здорово, что вышли в четвертьфинал. Прекрасные ощущения. Мы рады нашему достижению и довольны показанной игрой. Гордимся ребятами".

"Мы сражались до самого конца. Дортмунд далеко не всегда попадает в восьмерку лучших команд в Европе, так что мы очень гордимся своим достижением", — приводит слова Терзича официальный сайт УЕФА.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Боруссия Дортмунд — Севилья вы можете на Football.ua.