Терзич: Манчестер Сити — самая сильная команда мира прямо сейчас

Наставник Боруссии Д высказался о следующем матче против Манчестер Сити в Лиге чемпионов.

В первом четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов мадридский Манчестер Сити примет на своем поле дортмундскую Боруссию. Исполняющий обязанности главного тренера "шмелей" Эдин Терзич поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Мы разочарованы своей игрой в субботу. Критика, которую нам надо сейчас принять, полностью заслужена. Но принимать ее следует без негатива. У нас есть класс, и сейчас необходимо его показать".

"Сити — это самая сильная команда мира прямо сейчас, невероятно классная команда. Перед нами интересная задача — необходимо показать свой лучший футбол в обоих матчах".

"Соперник завтра будет подолгу владеть мячом, с этим надо смириться. Они любят загонять соперника и таким образом освободить пространство. Когда мяч будет у нас, надо будет включаться. В таких ситуациях остановить нас тяжело", — приводит слова Терзича официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Манчестер Сити — Боруссия Д состоится во вторник, шестого апреля, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.