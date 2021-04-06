Ковачич: Челси не очень повезло со жребием, но мы готовы ко всему

06 апреля 2021

Матео Ковачич, Getty Images

Полузащитник Челси оценил соперника по четвертьфиналу Лиги чемпионов.

Матео Ковачич не сомневается, что Челси ждет очень сложный первый матч 1/4 финала против Порту.

"Челси выпал очень сложный жребий, – цитирует полузащитника Челси официальный сайт УЕФА. – Порту — отличная команда, все убедились в этом после их матчей против Ювентуса. Чтобы добиться успеха, нашей команде понадобится полная концентрация".

"Я мечтаю сыграть в финале Лиги чемпионов в составе Челси, но пока мы только в четвертьфинале, и не стоит заглядывать так далеко. Могу только сказать, что с любым соперником, который окажется на пути, мы готовы сыграть и победить".

Матч Порту — Челси состоится в среду, 7 апреля. Начало в 22:00 по киевскому времени.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!

​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение AndroidПриложение iOS.

Источник: Официальный сайт УЕФА

Команды
статьи по теме:
Пепе, Getty Images 06 апреля 2021 Пепе: Про Ювентус мы уже забыли, теперь хотим выиграть у Челси
Челси — Порту, Getty Images 06 апреля 2021 Порту — Челси: где смотреть матч Лиги чемпионов УЕФА
Челси — Порту, Getty Images 06 апреля 2021 Порту — Челси: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов УЕФА
Челси — Порту, Getty Images 06 апреля 2021 Порту — Челси: прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА
Сержио Консейсао, Getty Images 06 апреля 2021 Сержио Консейсао: Будет сложно, но мы готовы противостоять Челси
Томас Тухель, Getty Images 06 апреля 2021 Тухель: Четвертьфинал против Порту будет состоять из четырех разных частей
 
 Rambler's Top100