Ковачич: Челси не очень повезло со жребием, но мы готовы ко всему

Полузащитник Челси оценил соперника по четвертьфиналу Лиги чемпионов.

Матео Ковачич не сомневается, что Челси ждет очень сложный первый матч 1/4 финала против Порту.

"Челси выпал очень сложный жребий, – цитирует полузащитника Челси официальный сайт УЕФА. – Порту — отличная команда, все убедились в этом после их матчей против Ювентуса. Чтобы добиться успеха, нашей команде понадобится полная концентрация".

"Я мечтаю сыграть в финале Лиги чемпионов в составе Челси, но пока мы только в четвертьфинале, и не стоит заглядывать так далеко. Могу только сказать, что с любым соперником, который окажется на пути, мы готовы сыграть и победить".

Матч Порту — Челси состоится в среду, 7 апреля. Начало в 22:00 по киевскому времени.

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