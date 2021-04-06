Сержио Консейсао: Будет сложно, но мы готовы противостоять Челси

Главный тренер Порту рассказал о готовности своей команды к четвертьфиналу Лиги чемпионов.

Сержио Консейсао считает, что в футболе нет ничего невозможного, и недавний поединок Челси это доказал.

"Мы прекрасно понимаем, что нас ждет очень сложная задача, но мы готовы к ней, – цитирует тренера Порту официальный сайт УЕФА. – В жизни нет ничего невозможного, особенно в футболе. Думаю, никто не сомневался, что Челси выиграет свой недавний матч".

"Я пока не могу рассказать, как мы будем играть. У нас есть парочка тактических вариантов. Но скажу, что мы постараемся действовать на поле с такой же страстью, с какой нас поддерживают наши болельщики".

"Жаль, что из-за дисквалификации не сможет сыграть Сержио Оливейра, но мы найдем, кем его заменить".

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов Порту — Челси состоится в среду, 7 апреля. Начало в 22:00 по киевскому времени.

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