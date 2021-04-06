Порту — Челси: где смотреть матч Лиги чемпионов УЕФА

В четвертьфинале встретятся две команды, которые уже выигрывали данный трофей в XXI веке.

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов лондонский Челси отправится в гости к португальскому Порту.

Где смотреть?

Онлайн-трансляция матча Порту — Челси будет доступна на Football,ua. В прямом эфире поединок покажут телеканал Футбол 1 и сервис MEGOGO.

Как ранее играли между собой Порту и Челси в Лиге чемпионов?

Пути "драконов" и " синих" пересекались между собой 8 раз и на данный момент по результатам впереди находится Челси: пять побед против двух и одна ничья, при разнице мячей 12:7 в пользу лондонцев.

Команды трижды (2004, 2009, 2015) попадали в одну группу, а еще один раз устроили битву на стадии 1/8 финала (2003) в которой верх взял Челси (3:2, по сумме двух матчей).

В каком настроении соперники подходят к очной встрече?

После мартовских отборочных матчей ЧМ-2022, Порту на внутренней арене победил Санта Клару (2:1), однако это ровным счет никакого влияния не оказало на их положение на второй строчке турнирной таблицы.

Челси сенсационно уступил аутсайдеру Вест Бромвичу на своем поле, и чудом избежал обгона на четвертой строчке в турнирной таблице со стороны соседей по городу в лице Тоттенхэма.

Матч Порту — Челси состоится в среду, 7 апреля. Начало в 22:00 по киевскому времени.