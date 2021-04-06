Тухель: Четвертьфинал против Порту будет состоять из четырех разных частей

Главный тренер Челси разрабатывает отдельный план на каждый из таймов.

Томас Тухель в первом матче 1/ 4 финала Лиги чемпионов против Порту постарается использовать все сильные стороны Челси.

"Это четвертьфинал Лиги чемпионов, который будет состоять из четырех отдельных частей, – цитирует тренера Челси официальный сайт УЕФА. – Надо концентрироваться на первой 45-минутке, потом на следующей и так далее".

"После международной паузы не так-то просто обрести игру, которая была до нее, но мы постараемся использовать наши сильные стороны. Радует, что сейчас все наши футболисты тренируются в общем режиме и все готовы играть".

"Мне кажется, мы в состоянии пройти Порту, но, уверен, это будет крайне тяжело. Наш соперник обладает высокой квалификацией, огромным опытом и менталитетом победителя".

Матч Порту — Челси состоится в среду, 7 апреля. Начало в 22:00 по киевскому времени.

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