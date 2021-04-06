Пепе: Про Ювентус мы уже забыли, теперь хотим выиграть у Челси

Защитник Порту рассказал о готовности сразиться с Челси.

Пепе считает, что противостояние с Челси в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов потребует максимальной самоотдачи от игроков Порту.

"Матчи с Ювентусом уже остались в прошлом, о них мы не вспоминаем, – цитирует защитника Порту официальный сайт УЕФА. – Теперь все сосредоточены на противостоянии с Челси".

"Мы должны продемонстрировать страсть и командную игру, каждый должен выложиться полностью. Мы хорошо подготовились и уже не можем дождаться начала матча. Мы уважаем Челси, но постараемся продемонстрировать то, чего ждут от нас наши болельщики".

Матч Порту — Челси состоится в среду, 7 апреля. Начало в 22:00 по киевскому времени.

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