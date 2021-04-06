Пепе: Про Ювентус мы уже забыли, теперь хотим выиграть у Челси

06 апреля 2021

Пепе, Getty Images

Защитник Порту рассказал о готовности сразиться с Челси.

Пепе считает, что противостояние с Челси в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов потребует максимальной самоотдачи от игроков Порту.

"Матчи с Ювентусом уже остались в прошлом, о них мы не вспоминаем, – цитирует защитника Порту официальный сайт УЕФА. – Теперь все сосредоточены на противостоянии с Челси".

"Мы должны продемонстрировать страсть и командную игру, каждый должен выложиться полностью. Мы хорошо подготовились и уже не можем дождаться начала матча. Мы уважаем Челси, но постараемся продемонстрировать то, чего ждут от нас наши болельщики".

Матч Порту — Челси состоится в среду, 7 апреля. Начало в 22:00 по киевскому времени.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!

​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение AndroidПриложение iOS.

Источник: Официальный сайт УЕФА

Команды
статьи по теме:
Сержиу Консейсау, getty images 10 марта 2021 Консейсау: После удаления Тареми мы показали, из чего сделан Порту
Антонио Матеу Лаос, Getty Images 05 апреля 2021 Лига чемпионов: Лаос рассудит Баварию и ПСЖ, Винчич — Порту и Челси
Сержио Консейсао, Getty Images 06 апреля 2021 Сержио Консейсао: Будет сложно, но мы готовы противостоять Челси
Томас Тухель, Getty Images 06 апреля 2021 Тухель: Четвертьфинал против Порту будет состоять из четырех разных частей
 
 Rambler's Top100