Консейсау: После удаления Тареми мы показали, из чего сделан Порту

Наставник Порту высказался о выходе своей команды в 1/4 Лиги чемпионов.

Несмотря на победу над Порту в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, Ювентус вылетел из текущего розыгрыша турнира в дополнительное время из-за правила выездного гола (1:2, 3:2).

Главный тренер португальского клуба Сержиу Консейсау поделился эмоциями от, можно сказать, сенсационного выхода своей команды в следующую стадию самого престижного еврокубка клубного футбола.

"Такие матчи попадают в историю клуба. Игроки зажгли болельщиков своей страстью. У меня коллектив, состоящий из очень храбрых игроков, которые идеально воплотили в жизнь мой план. А ведь нам противостояла великая команда с футболистами высочайшего класса".

"Нам пришлось трудно, но и мы создали сложности Ювентусу. Мы были настоящей командой. Я очень благодарен ребятам и хочу их поздравить с блестяще проделанной работой. После удаления Тареми мы показали, из чего сделан Порту. Ни на секунду не переставали верить в успех. Это то, что у Порту в крови".

"Перед дополнительным временем сказал игрокам, что каждый должен постараться еще лучше. В таких ситуациях мы часто находим свою лучшую игру", — приводит слова Консейсау официальный сайт УЕФА.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Ювентус — Порту вы можете на Football.ua.