Верратти пропустит игру против Баварии из COVID-19

Очередной игрок основного состава останется в стороне от противостояния французского и немецкого чемпионов.

Согласно информации от официального Twitter-аккаунта французского Пари Сен-Жермен, итальянский полузащитник Марко Верратти получил положительный результат тестирования на коронавирус COVID-19.

Как сообщает клуб, игрок был вынужден уйти на самоизоляцию, в соответствии с протоколом борьбы с распространением пандемии.

Исходя из этой информации, можно сделать вывод, что 28-летний футболист точно не сможет помочь своей команде в ключевом домашнем матче французской Лиги 1 против Лилля, а также можно с уверенностью утверждать, что без Верратти пройдет и первая дуэль между мюнхенской Баварией и ПСЖ в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА.

Марко является одним из ключевых футболистов в построении Маурисио Почеттино в те отрезки сезона, когда не вынужден отсутствовать из-за травм или иных причин. На его счету уже 26 матчей в текущем футбольном году, в которых ему удалось совершить шесть результативных передач.

Также, стоит упомянуть, что немецкий чемпион из-за травмы лишился на оба матча предстоящей дуэли своего главного форварда — Роберта Левандовски.

Напомним, что матч против Лилля "красно-синие" сыграют 3 апреля, начало в 18:00, а встреча против Баварии состоится 7 апреля, начало в 22:00.