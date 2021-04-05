Зидан: Я думаю, что Реал недооценивают

Наставник "королевского" клуба высказался о предстоящей еврокубковой встрече.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан поделился мыслями накануне первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов против Ливерпуля.

"Для нас это как финал. Впереди 180 минут, но в первую очередь мы думаем о завтрашней игре. Мы не заглядываем дальше.

Я думаю, что Реал недооценивают. Я очень доверяю своей команде и знаю, на что мы способны. Мы работаем день за днем и никогда не сдаемся, даже после поражений.

Мы будем бороться за все. У нас были трудные моменты, но сейчас мы стали сильнее.

Клопп отличный и очень опытный тренер. Сейчас мы можем видеть результаты его длительной работы", — сказал наставник "сливочных".

Ранее Зидан высказывался о форварде мерсисайдцев Мохамеде Салахе и силе Ливерпуля.

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