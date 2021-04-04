Зидан — об Эдене Азаре: Жду его возвращения к первой игре против Ливерпуля

У наставника Реала очень оптимистичный прогноз по поводу своего подопечного.

Очередное повреждение бельгийского нападающего мадридского Реала Эдена Азара стала причиной для старта уже шестого периода отсутствия данного футболиста в тренировочном процессе вместе со своей командой.

На определенном этапе, прогнозы относительно здоровья и восстановления футболиста были совсем уж тревожными — Азару угрожал пропуск чемпионата Европы-2020, однако и наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес, и клубные лечащие врачи самого игрока, в конечном сошлись на мнении, что от рискованной операции стоит на лодыжке, которая и вовсе могла оставить Эдена за пределами игры до конца карьеры, стоит отказаться.

В последствии, футболист Реала начал уверенно набирать форму во время тренировочных занятий, хотя до сих еще не был включен ни в одну из заявок на матчи своего клуба за период от получения травмы.

Однако, по всей видимости, наставник "сливочных" Зинедин Зидан может поспособствовать скорому возвращению бельгийца на поле, включив его в итоговую заявку на первую игру четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА против Ливерпуля.

Об этом французский специалист заявил на своей послематчевой пресс-конференции по завершению удачной для его команды игры против Эйбара (2:0): "Надеюсь, мы сможем вернуть Вальверде и Азара уже ко вторнику. Их судьба решится в ближайшие пару дней. Сегодня это точно не было возможно, но у меня есть доля уверенности, что я смогу рассчитывать на них в первом матче против Ливерпуля".

К слову, у Эдена Азара есть опыт поражения ворот действующих чемпионов Англии — шесть голов в 16 встречах против Ливерпуля в составе лондонского Челси.

С момента подписания контракта с Реалом в июне 2019 года, бельгийский нападающий провел всего 36 матчей в стартовом составе и 29 раз выходил на замену по ходу игры. Результативных действий было всего девять: 4 гола + 5 результативных передач, из числа 38-м созданных им ситуаций.

Матч Реал — Ливерпуль состоится 6 апреля, начал в 22:00 по киевскому времени.