Зидан — о предстоящем матче с Ливерпулем: Это полноценная и сплоченная команда, их трое нападающих очень эффективны

05 апреля 2021

Зинедин Зидан, getty images

Наставник "сливочных" высказался о завтрашней встрече с командой Юргена Клоппа.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан ответил на вопросы журналистов на предматчевой пресс-конференции накануне поединка 1/4 финала Лиги чемпионов против Ливерпуля.

О Салахе:

"Он не мой игрок, у меня здесь 25 своих футболистов. Я здесь очень счастлив и наслаждаюсь моментом. Меня интересует завтрашняя игра и игра против таких футболистов, как Салах".

О финале ЛЧ 2018-го года:

"Мы не думаем о прошлом. Это будет совсем другой матч как для нас, так и для Ливерпуля. Мы готовимся к совершенно иному поединку".

О силе Ливерпуля:

"Это полноценная и сплоченная команда. Их трое нападающих очень хороши и эффективны. Травмы? У них есть великие игроки, которые могут заменить тех, кто выбыл. У нас тоже есть потери и есть кому выйти на поле. В любом случае, кого-то всегда будет не хватать", — сказал специалист.

Ранее Зинедин Зидан высказался о травме капитана "сливочных" Серхио Рамоса, из-за которой защитник не поможет своему клубу в четвертьфинале Лиги чемпионов с Ливерпулем.

Источник: AS

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