Реал — Ливерпуль: где смотреть матч Лиги чемпионов УЕФА

В четвертьфинале встретятся два самых титулованных клуба турнира европейских чемпионов.

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов Ливерпуль отправится в гости к Реалу.

Где смотреть?

Онлайн-трансляция матча Реал — Ливерпуль будет доступна на Football,ua. В прямом эфире поединок покажут телеканал Футбол 1 и сервис MEGOGO.

Как ранее играли между собой Ливерпуль и Реал в Лиге чемпионов?

Пути "красных" и "сливочных" пересекались в турнире 4 раза и на данный момент у команд полное равенство: по 3 победы, по 7 мячей забито и по 7 пропущено.

В финале Кубка чемпионов 1981 года выиграл Ливерпуль — 1:0. В 1/8 финала 2009 года вновь сильнее оказались англичане — 1:0 и 4:0. На групповой стадии в 2014 году Реал отыгрался — 3:0 и 1:0. Отпраздновал успех королевский клуб и в киевском финале 2018 года — 3:1.

В каком настроении соперники подходят к очной встрече?

После мартовских отборочных матчей ЧМ-2022 Ливерпуль в Лондоне разгромил Арсенал (3:0), но занимает лишь шестое место в Премьер-лиге, правда, от зоны Лиги чемпионов "красных" отделяет лишь 2 очка.

Реал обыграл Эйбар (2:0) и на данный момент занимает вторую позицию в Примере, не потеряв надежду на чемпионство и гарантировав себе путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Матч Реал — Ливерпуль состоится во вторник, 6 апреля. Начало в 22:00 по киевскому времени.

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