Лига чемпионов: Брих рассудит Реал и Ливерпуль, Хацеган — Манчестер Сити и Боруссию Д

04 апреля 2021

Фелик Брих, getty images

На ближайшие поединки главного клубного европейского турнира назначены именитые арбитры.

Стали известны бригады арбитров, которые рассудят матчи 1/4 финала Лиги чемпионов, запланированные на 6-ое апреля.

Главным арбитром игры Реал – Ливерпуль стал немец Феликс Брих. Его ассистентами будут Марк Борш, Штефан Лупп, четвертый рефери – Тобиас Штилер.

На матч Манчестер Сити – Боруссия Дортмунд назначен Овидиу Хацеган из Румынии. Ассистенты арбитра – Октавиан Шовре и Себастьян Георге, четвертый рефери – Иштван Ковач.

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Источник: Официальный сайт УЕФА

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