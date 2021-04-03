Почеттино — о травме Левандовски: Истинная сила Баварии в их команде, этот клуб очень силен

03 апреля 2021

Маурисио Почеттино, getty images

Аргентинский специалист поделился мыслями о мюнхенском клубе.

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино высказался о травме форварда Баварии Роберта Левандовски, в связи с которой он не сыграет в 1/4 финала Лиги чемпионов.

"У меня есть хороший пример. В 2019 году, когда Тоттенхэм играл с Манчестер Сити в 1/4 финала Лиги чемпионов, Харри Кейн получил травму в первом тайме первой игры.

Мы почти час первого матча и всю вторую игру провели без него. А это был наш главный нападающий, как Левандовски в Баварии. И мы прошли дальше.

Бавария – не просто Левандовски, хоть это и невероятный футболист. Истинная сила Баварии в их команде, этот клуб очень силен", – сказал специалист.

Ранее сообщалось, что полузащитник ПСЖ Марко Верратти пропустит игру против Баварии из-за COVID-19.

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Источник: Le Parisien

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