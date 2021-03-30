Левандовски не сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов

30 марта 2021

Роберт Левандовски, getty images

Форвард пропустит оба матча.

В рамках четвертьфинала Лиги чемпионов мюнхенская Бавария встретится с французским ПСЖ.

В стан мюнхенцев пришла не радостная новость. Нападающий Роберт Левандовски пропустит оба поединка. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Причиной этому стала травма, которую форвард получил в матче за сборную Польши в игре отбора чемпионата мира-2022 против Андорры.

После медицинского обследования стало понятно, что у футболиста повреждение связок правого колена, из-за которого он выбыл на четыре недели.

Помимо Лиги чемпионов Левандовски попустит и игру против Лейпцига в рамках Бундеслиги.

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