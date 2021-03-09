Почеттино: ПСЖ должен атаковать и выиграть у Барселоны

Главный тренер парижан дал комментарий перед игрой с каталонцами.

Главный тренер Пари Сен-Жермен Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Барселоны.

"В футболе главное — это сохранять оптимизм и наполнять им других. Нам предстоит матч, который потребует от нас максимальной сосредоточенности. Возможно, даже больше, чем в Барселоне. Мы должны атаковать и выиграть. С этим мы готовились к матчу, это мы сказали сами себе.

Решающее значение также имеет, как мы начнем игру. Это относится к обеим командам. Мы должны сохранять концентрацию 90 минут, но мы хотим пройти дальше, выиграв этот матч. Глубоко уважаем Барселону. Понимаем, что будет тяжелая игра и что для выхода в следующий раунд надо будет сыграть так же или даже лучше, чем в Барселоне", — приводит слова Почеттино официальный сайт УЕФА.

Отметим, что матч ПСЖ — Барселона состоится 10-го марта. Начало поединка — в 22:00 по киевскому времени. За Текстовой онлайн-трансляцией можно наблюдать на Football.ua.