Роберто Карлос: Салах будет обходить Рамоса за версту

Бразилец прокомментировал матч Лиги чемпионов.

Легендарный защитник мадридского Реала Роберто Карлос прокомментировал результат жеребьевки финала Лиги чемпионов в результате которой "королевский клуб" сыграет с Ливерпулем.

"Салах будет обходить Рамоса за версту. Я уверен что тот эпизод прошлой встречи еще не забыт. Реал сыграет против очень хорошей команды.

Первую игру Реал сыграет дома. Все должно решиться уже в пером матче.

Мадридцы должны бояться Ливерпуль но они обязаны быть еще более взволнованы", — сказал Карлос в интервью AS.

Отметим, что первая игра между клубами состоится 6-го апреля. Ответный матч — 14-го апреля.

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