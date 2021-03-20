Реал и Гранада могут сыграть домашние матчи против английских команд в еврокубках за пределами Испании — Marca

Пандемия вновь лишит испанские команды преимущества домашней части двухматчевой баталии.

Как стало известно испанскому изданию Marca, руководство мадридского Реала и Гранады приступило к поиску мест проведений домашней части поединков еврокубковых состязаний против английских клубов из-за ограничений, связанных с распространением COVID-19 по всему миру.

Напомним, что по результатам жеребьевки Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА соответственно, "сливочные" получили в соперники Ливерпуль, а "насридам" достался Манчестер Юнайтед.

Однако, в соответствии с действующими правилами безопасности общественного здравоохранения по Covid-19, поездки из Великобритании в Испанию строго запрещены до 30 марта. Конечная дата снятия запрета все еще обсуждается в испанском правительстве, но крайне велики шансы на то, что ее сдвинут во времени на более поздний срок.

На стадии 1/8 финала Ливерпуль уже был вынужден играть против немецкого РБ Лейпциг на поле венгерской Пушкаш Арены по схожей причине, равно как и провел на том же нейтральном поле ответную игру.

В качестве возможного варианта места проведения поединков двух испанских команд против двух представителей Англии рассматривается Национальный стадион в Бухаресте (Румыния).

При этом, ответные поединки в парах состоятся там, где и запланировано изначально — на Энфилде и Олд Траффорд.