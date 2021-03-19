Клопп — о попадании на Реал: Здорово получить шанс сыграть с ними снова

Наставник "красных" высказался о предстоящих встречах с мадридским клубом.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал жеребьевку 1/4 финала Лиги чемпионов, по итогам которой мерсисайдцы сыграют с Реалом.

"Очень занимательно. Cложная жеребьевка, но для нас это не проблема. Если посмотреть на остальные команды, проскальзывает мысль: Господи!. Все они сильны. Я с нетерпением жду матчей.

С Реалом мы встречались всего два года назад. Это была тяжелая ночь для нас, так что здорово получить шанс сыграть с ними снова. Я знаю, что сейчас другой этап и все такое, плюс мы не знаем, где будем играть, но все в порядке.

Если матч будет в Будапеште, ничего страшного. Нас устраивает. Будем надеяться, что домашний матч на Энфилде тоже будет отличным. Так что нет, ничего плохого сказать не могу. Просто круто", – приводит слова Клоппа официальный сайт Ливерпуля.

Ранее немецкий специалист заявлял, что Роберт Левандовски — лучший футболист, с которым ему когда-либо удавалось работать.

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