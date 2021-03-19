Директор Реала — о попадании на Ливерпуль: Встретятся два исторических, фундаментальных для турнира клуба

Функционер прокомментировал предстоящие игры с мерсисайдским клубом.

Директор Реала Эмилио Бутрагеньо высказался о результатах жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов, в результате которой мадридский клуб сыграет с Ливерпулем.

"Встретятся два исторических, фундаментальных для турнира клуба . Это будут две захватывающие игры против опасной команды, хоть у нее и есть потери. Ливерпуль играет очень активно, они опасны в атаке.

При этом мы знаем, на что способен Реал. У нас огромные ожидания, мы надеемся, что к первой игре все восстановятся после травм. Мы сыграем с командой, которая выиграла турнир два года назад. Мы верим в наших игроков и сделаем все возможное", – приводит слова Бутрагеньо As.

Ранее сообщалось, что Реал уговорил полузащитника Эдена Азара отказаться от операции.

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