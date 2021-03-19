Родриго — о попадании на Ливерпуль: Я хорошо помню финал 2018 года, я тогда болел за Реал

Бразилец высказался о предстоящих матчах с мерсисайдским клубом.

Форвард Реала Родриго прокомментировал результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов, по результатам которой мадридский клуб встретится с Ливерпулем.

"Чем дальше проходишь в Лиге чемпионов, тем сложнее матчи. На этой стадии соперники по-настоящему сильные, и Ливерпуль — один из сильнейших.

Впереди два великолепных матча, и они будут напряженными. Реал против Ливерпуля — это всегда большие матчи, это два ярчайших имени в мире футбола.

Я хорошо помню финал 2018 года, я тогда болел за Реал! Это был особенный и очень запоминающийся матч", — цитирует бразильца официальный сайт УЕФА.

Директор Реала Эмилио Бутрагеньо высказался о результатах жеребьевки.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.