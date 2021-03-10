Салах, Жота и Мане возглавят атаку Ливерпуля на матч с Лейпцигом

Стали известны стартовые составы команд для ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором сыграют Ливерпуль и РБ Лейпциг.

После того, как Ливерпуль обыграл Лейпциг со счетом 2:0, ответный матч будет менее напряженный, по крайней мере до тех пор, пока "быкам" не удастся поразить ворота "красных".

По сравнению с первой игрой, которая также прошла на Пушкаш-Арене, Юрген Клопп обновил линию обороны, сменив Хендерсона на Филлипса, в средней линии Вейналдума на Фабиньо, а в атаке вернувшийся после травмы Жота заменит Фирмино.

Что касается Юлиана Нагельсманна, то в обороне теперь пять футболистов, где не нашлось места Анхелиньо, сыгравшему в первом матче. В средней линии нет Айдары, которого заменит Форсберг. Возглавит атаку "быков" Поульсен, который остался на скамейке в первой игре.

Ливерпуль: Алиссон — Робертсон, Кабак, Филлипс, Александер-Арнольд — Алькантара, Фабиньо, Вейналдум — Салах, Мане, Жота

Запасные: Адриан, Цимикас, Дэвис, Р. Уильямс, Н. Уильямс, Окслейд-Чемберлен, Джонс, Шакири, Милнер, Кейта, Ориги

РБ Лейпциг: Гулачи — Нкунку, Клостерманн, Упамекано, Мукиэле, Адамс — Форсберг, Забитцер, Кампль, Ольмо — Поульсен

Запасные: Риера, Халстенберг, Хенрихс, Орбан, Конате, Самарджич, Клюйверт, Айдара, Хи Чхан, Серлот

Матч Ливерпуль — РБ Лейпциг начнется в 22:00 по киевскому времени.