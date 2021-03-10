Ливерпуль — РБ Лейпциг. Накануне

Football.ua вместе с партнером проекта Carlsberg представляют вашему вниманию анонс ответного матча 1/8 Лиги чемпионов.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов Ливерпуль сойдется в противостоянии с Лейпцигом, которое пройдет на нейтральном поле в Будапеште, при этом формальными хозяевами выступят мерсисайдцы.

Ливерпуль — РБ Лейпциг

Среда, 10 марта, 22:00. Пушкаш-Арена, Будапешт. Арбитр — Клеман Тюрпен (Франция). Прямая трансляция на телеканале Футбол 1 и сервисе MEGOGO

Нынешней форме Ливерпуля вряд ли кто-то может позавидовать, как и результатам в английской Премьер-лиге. В статусе действующего чемпиона "красные" в декабре прошлого года занимали первую строчку, ментально заявляя всем о своих амбициях повторить прошлогодний успех, но по ряду причин подопечные Юргена Клоппа вошли в кризисный период и сегодня занимают скромную восьмую строчку в турнирной таблице.

В определенный момент некоторые болельщики мерсисайдцев заговорили о необходимости сменить тренерский штаб, однако руководство клуба вряд ли даже рассматривает такой вариант. Все прекрасно понимают, что большой головной болью Клоппа стали регулярные травмы футболистов оборонительной линии, а вместе с этим появились не просто проблемы с реализацией, но и при создании опасных моментов. Что уж тут говорить, если в первом матче против Лейпцига, ставшим для Ливерпуля победным (2:0), оба гола "быки" пропустили только из-за непростительных ошибок защитников, которые собственноручно вывели Салаха и Мане на ударные позиции.

Интересно, что с момента первой встречи с командой Юлиана Нагельсманна "красные" одержали только одну победу в АПЛ над Шеффилд Юнайтед, тогда как остальные три матча с Эвертоном, Фулхэмом и Челси завершились для Ливерпуля поражениями. Интересный факт, что мерсисайдцы зачастую терпят все свои неудачи именно на собственной арене. Последние шесть матчей на Энфилде принесли Ливерпулю только горечь поражений, а до этого еще было две ничьи. Спорное заявление, но, возможно, игра на нейтральном поле пойдет действующему чемпиону Англии только на пользу, учитывая "заколдованность" Энфилда. Единственное, что можно смело утверждать — для Ливерпуля теперь Лига чемпионов является приоритетом, победа в которой может превратить провальный сезон в сериал с красивым концом.

У Лейпцига дела в национальном первенстве идут намного лучше, чем у его будущего соперника. Подопечные Юлиана Нагельсманна продолжают исправно коллекционировать победы, сохраняя статус главного конкурента и преследователя мюнхенской Баварии в борьбе за золотыми медалями немецкой Бундеслиги. Конечно, команда Ханси Флика уже привычно является фаворитом на взятие очередного чемпионства в свою трофейную комнату, но и отставание Лейпцига от лидера невозможно назвать каким-то критичным. Оно составляет всего два очка.

Если результаты Ливерпуля после прошлого матча Лиги чемпионов были крайне неудовлетворительными, то Лейпциг не проигрывал с того момента и сколотил себе очередную победную серию из четырех поединков. Помимо побед в рамках Бундеслиги над Гертой, гладбахской Боруссией и Фрайбургом, команду Нагельсманна ожидал еще и успех в четвертьфинале Кубка Германии против Вольфсбурга.

Успехи успехами, но нельзя забывать, что прошлую подобную серию Лейпцига из четырех побед прервал именно Ливерпуль. В противовес этому также невозможно не вспомнить групповой этап Лиги чемпионов, когда "быки" с треском уступили другому английскому клубу, Манчестер Юнайтед, в первом матче со счетом 0:5, а в ответной встрече одержали победу (3:2), ставшую для них путевкой в плей-офф Лиги чемпионов, тогда как для Манчестер Юнайтед — утешительным билетом в Лигу Европы. Удастся ли повторить свой подвиг уже с другим грандом АПЛ, который, вдобавок, в последнее время не впечатляет своей игрой? Шансы есть, невзирая на имеющееся преимущество соперника в два "гостевых" мяча.

Положение в клубном рейтинге УЕФА

Ливерпуль: 9

РБ Лейпциг: 21

Интересные факты

- В 10 из 11 последних матчей Ливерпуля в Лиге чемпионов забивалось меньше трех голов;

- Ливерпуль оставил свои ворота в неприкосновенности в 6 из последних 8 матчей в Лиге чемпионов;

- Лейпциг пропускал минимум 2 гола в последних 3 матчах Лиги чемпионов;

- В текущем розыгрыше Лиги чемпионов Лейпциг уже обыгрывал клуб АПЛ в лице Манчестер Юнайтед (3:2), при этом проиграв первую встречу на Олд Траффорд (0:5).

Ориентировочные составы

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Фабиньо, Филлипс, Робертсон — Джонс, Вейналдум, Тиаго Алькантара — Жота, Салах, Мане

РБ Лейпциг: Гулачи — Адамс, Мюкиле, Упамекано, Клостерманн — Забитцер, ﻿Кампль — Айдара, Нкунку, Ольмо﻿ — Поульсен

Не сыграют: Ван Дейк, Хендерсон, Матип, Гомес — Лаймер, Собослаи, Анхелиньо

Под вопросом: Фирмино, Келлехер, Кабак — Орбан

Комментарии главных тренеров перед матчем

Юрген Клопп, главный тренер Ливерпуля

"Я говорил пять тысяч раз, что мы бы так не любили футбол, если бы никто не мог смотреть его на стадионе. Нам не хватает болельщиков. У нас была атмосфера, какую мало где в мире встретишь. Это не оправдание [нашим плохим результатам], но в трудные времена она могла помочь. Не дождусь дня, когда людей снова пустят на трибуны.

Я рад, что в среду у нас будет такая возможность. У нас были хорошие эпизоды в этом сезоне: "шпоры", Вест Хэм недавно. Беда со стабильностью. В Лиге чемпионов мы на ходу. У Лейпцига своя динамика, он выиграл четыре последних матча [на внутренней арене]. Но предыдущие результаты не влияют на эту игру.

Почему мы можем выиграть Лигу чемпионов? Две причины: во-первых, наш уровень, во-вторых, футбол как таковой. У тебя всегда есть шанс выиграть ближайший матч. Мы провели только первый тайм, нас ждет второй. Я в нас не сомневаюсь. Будем биться как надо".

Юлиан Нагельсманн, главный тренер РБ Лейпциг

"Мои игроки знают, что в футболе случалось много сумасшедших вещей и существующее отставание можно отыграть. Мы это уже доказывали сами!

Задача предстоит непростая. Игроки это знают, и я это знаю. Надо избежать ошибок, допущенных в первом матче. Мы отдадим все силы и будем мечтать о том, чтобы провести классную игру.

Мы провели несколько великолепных матчей в этом сезоне Лиги чемпионов и зарядились уверенностью. Завтра нам понадобится сочетание азарта в атаке и надежности в обороне. Еще нужно будет не витать в облаках и сыграть умно. Только так мы сможем выйти в следующий раунд".

прогноз 1:2

Никита Евтушенко, Football.ua