Ливерпуль — Лейпциг: где смотреть матч Лиги чемпионов

Английский клуб встретится с немецким в Лиге чемпионов.

Английский Ливерпуль в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов встретится с немецким Лейпцигом. Подопечные Юргена Клоппа, добыв комфортную победу на выезде со счетом 2:0, постараются удержать преимущество, чтобы пройти в следующий раунд.

Где смотреть?

Онлайн-трансляция поединка Ливерпуль — Лейпциг будет доступна на сайте Football.ua. В прямом эфире поединок покажет телеканал Футбол 1. Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Что говорили после первого матча?

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп: "Мы сыграли так, как и хотели. Именно такая игра и была нам нужна. Лейпциг может доставить большие неприятности любой команде. Они крушат всех в Бундеслиге, у них нет слабых мест. Мы великолепно контролировали игру.

У них были моменты, но я думаю, что мы заслужили этот результат. В эпизоде со вторым голом сопернику было действительно тяжело. В такие моменты удача нужна и защитнику, но нам повезло, что Садио [Мане] умело воспользовался своим шансом

Тяжелая игра. Мы не можем вернуть психологию победителей за один матч, но сегодня мы сыграли отлично. Это только первый поединок. Я знаю, что многие ждали, что мы снова оступимся, но сегодня ребята были великолепны, и я рад за них".

Видео голов и обзор матча Лейпциг — Ливерпуль

Главный тренер Лейпцига Юлиан Нагельсманн: "Мы провели отличную игру во втором тайме и создали много моментов, — считает немецкий специалист, — Конечно, мы допустили две вопиющие ошибки, которые немедленно наказываются на этом уровне. Но хуже то, что мы не используем свои шансы — мы должны научиться это делать. При этом, сумели записать на свой счет даже больше, чем голевые две ошибки.

Что поделать, это — часть футбола и, к сожалению, случается в этом виде спорта. Но в целом, это была хорошая игра в нашем исполнении. Мы не забили, теперь — на два гола отстаем от Ливерпуля. Их нам и предстоит отыгрывать на поле соперников. Ответная игра начнется со счета 0:0, поэтому мы намерены реализовать свой шанс. Больше, права на ошибку мы не имеем".

Полузащитник Ливерпуля Джордан Хендерсон: "Это был важный матч для нас. Мы довольны своей игрой. Важно, что мы забили и при этом не пропустили. На протяжении всего матча мы хорошо прессинговали и были опасны впереди. Игра нам удалась, и мы победили, но мы сделали лишь полдела.

Конечно, обидно, что мы не смогли реализовать все свои моменты, но мы продолжали искать шансы у чужих ворот и в итоге были вознаграждены за свои усилия. Мы должны быть довольны этим результатом, потому что Лейпциг — очень хорошая команда. Наши нападающие активно играли весь матч и в итоге забили два гола".

Хавбек Лейпцига Кевин Кампль: "Мы допустили две индивидуальные ошибки, за которые хладнокровно были наказаны соперниками. Подобного с нами не должно было случиться. Мы это признаем. В целом, я по-прежнему считаю, что мы провели хорошую игру и имели достаточно шансов забить здесь один или два гола. К сожалению, мы этого не сделали.

Не смогли забить сегодня — наверстаем упущенное в ответной игре. Сейчас у нас достаточно плотный график, и поэтому нужно хорошо восстанавливаться. Мы по-прежнему представлены во всех трех соревнованиях. Конечно, будет сложно на Энфилд Роуд, но нет ничего невозможного".