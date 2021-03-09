Клопп: Ливерпуль на ходу в Лиге чемпионов

Главный тренер "красных" уверен в своих подопечных.

В ответном матче раунда 1/8 финала Лиги чемпионов английский Ливерпуль примет немецкий Лейпциг.

Юрген Клопп уверен в своих подопечных и считает, что его команда находится на ходу в Лиге чемпионов.

"Я говорил пять тысяч раз, что мы бы так не любили футбол, если бы никто не мог смотреть его на стадионе. Нам не хватает болельщиков. У нас была атмосфера, какую мало где в мире встретишь. Это не оправдание [нашим плохим результатам], но в трудные времена она могла помочь. Не дождусь дня, когда людей снова пустят на трибуны.

Я рад, что в среду у нас будет такая возможность. У нас были хорошие эпизоды в этом сезоне: "шпоры", Вест Хэм недавно. Беда со стабильностью. В Лиге чемпионов мы на ходу. У Лейпцига своя динамика, он выиграл четыре последних матча [на внутренней арене]. Но предыдущие результаты не влияют на эту игру.

Почему мы можем выиграть Лигу чемпионов? Две причины: во-первых, наш уровень, во-вторых, футбол как таковой. У тебя всегда есть шанс выиграть ближайший матч. Мы провели только первый тайм, нас ждет второй. Я в нас не сомневаюсь. Будем биться как надо", - приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.

Матч состоится в среду, 10-го марта. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени. За текстовой онлайн-трансляций можно следить на Football.ua.