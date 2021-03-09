Вейналдум: Ливерпуль не оказался бы в такой ситуации, если бы стадионы были полные

Полузащитник мерсисайдцев дал комментарий перед матчем с Лейпцигом.

В ответном матче раунда 1/8 финала Лиги чемпионов английский Ливерпуль примет немецкий Лейпциг.

Вейналдум уверен, что для более высоких результатов мерсисайдцам не хватает болельщиков на трибунах.

"Болельщики делают нас сильнее, чем мы есть на данный момент. Это очевидно, никто не может этого отрицать. Но мы можем играть лучше и без фанов на трибунах. Мы бы не оказались в такой ситуации, если бы стадионы были полные.

Лига чемпионов может спасти этот сезон. Но только если мы ее выиграем, а всем известно, как это трудно. Любой из оставшихся участников может победить. Мы хотели бороться за все возможные трофеи, в том числе за Лигу чемпионов. Так что постараемся изо всех сил, - приводит слова Вейналдума официальный сайт УЕФА.

Матч состоится в среду, 10-го марта. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени. За текстовой онлайн-трансляций можно следить на Football.ua.