Эн-Несири — о матче с Боруссией Д: Нам не повезло, у них был один момент и они его реализовали

10 марта 2021

Юссеф Эн-Несири, getty images

Форвард испанского клуба считает, что "шмели" были слабее в ответном поединке.

Нападающий Севильи Юссеф Эн-Несири прокомментировал вылет своего клуба из 1/8 финала Лиги чемпионов после ответного матча с Боруссией Д.

"Мы играли очень хорошо и недовольны результатом.

Правда в том, что нам не повезло: у них был один момент и они его реализовали.

Мы хотели пройти дальше. Нам не повезло, но я доволен тем, как билась команда. Мы сражались до последней минуты", – цитирует Эн-Несири официальный сайт УЕФА.

Ранее полузащитник Севильи Лукас Окампос поделился эмоциями от результата данного противостояния, стоившего его команде участия в самом престижном клубном еврокубке.

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