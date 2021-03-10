Боруссия Д — Севилья 2:2 Видео голов и обзор матча

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Боруссия Д принимала Севилью на своем поле в рамках ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов и сыграла вничью.

Дортмундцы получили преимущество в счете в два мяча благодаря точным ударам Холанда, но пропустили дважды от ближе к концу встречи. Тем не менее, этого гостям не хватило для прохода дальше.

Обзор матча:

Боруссия — Севилья 2:2 (общий счет 5:4)

Голы: Холанд, 35, 54 (пен) — Эн-Несири, 69 (пен), 90+6.

Боруссия: Хитц — Морей (Менье, 90+5), Джан, Хуммельс, Шульц (Загаду, 89) — Дахуд, Дилейни, Беллинхем — Азар (Пасслак, 67), Холанд, Ройс.

Севилья: Боно — Навас, Кунде, Карлос, Акуна — Хордан (Гомес, 60), Фернандо (Ракитич, 86), Оскар (Торрес, 79) — Сусо (Мунир, 86), Эн-Несири, Окампос (Де Йонг, 60).

Предупреждения: Морей, 20, Холанд, 55, Джан, 67 — Акуна, 40, Хордан, 55, Кунде, 51, Оскар, 71, Фернандо, 76, Карлос, 77.