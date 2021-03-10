Окампос: Севилья покидает Лигу чемпионов с высоко поднятой головой

Хавбек Севильи высказался о вылете своей команды из ЛЧ от дортмундской Боруссии.

В ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд на своем поле сыграла вничью с Севильей (2:2), чего оказалось достаточно "шмелям" для выхода в следующую стадию турнира.

Полузащитник испанского клуба Лукас Окампос поделился эмоциями от результата данного противостояния, стоившего его команде участия в самом престижном клубном еврокубке.

"Мы покидаем турнир с высоко поднятой головой. Проигрывать всегда тяжело, но то, как мы играли сегодня, означает, что мы способны прогрессировать как команда, клуб и игроки".

"Теперь мы полностью сконцентрируемся на очень важном дерби с Бетисом в эти выходные", — приводит слова Окампоса официальный сайт УЕФА со ссылкой на Sevilla TV.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Боруссия Дортмунд — Севилья вы можете на Football.ua.