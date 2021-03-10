Лопетеги: Севилья могла пройти дальше и заслуживала этого

10 марта 2021

Хулен Лопетеги, getty images

Тренер "нервионцев" доволен своими подопечными, но не результатом.

Боруссия Д принимала Севилью на своем поле в рамках ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов и сыграла вничью, что позволило выйти в следующую стадию.

Хулен Лопетеги считает, что его команда не заслуживала вылететь из турнира.

"Было сложно смириться с тем, что после первого тайма мы уступали со счетом 0:1, ведь мы были лучше. Команда продолжала верить в победу даже после второго гола соперника. Мы расстроены и разочарованы. Честно говоря, я считаю, что мы не заслужили этого. Мы хотели обрадовать наших болельщиков. Мы сохраним тот настрой, характер и волю к победе, которые команда показала сегодня.

Мы могли пройти дальше, и мы заслуживали этого. Команда сыграла великолепно во всех смыслах:  отлично атаковала, хорошо защищалась, показала желание и характер. Жалко, что мы не были вознаграждены за это. Мы превзошли Боруссию в трех таймах из четырех", — приводит слова Лопетеги официальный сайт УЕФА.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Боруссия Д — Севилья.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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