Боруссия Д — Севилья. Накануне

Football.ua представляет анонс матча Лиги чемпионов.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов Боруссия Д примет Севилью.

Боруссия Д — Севилья

Вторник, 9 марта, 22:00. Дортмунд, Сигнал Идуна Парк. Арбитр — Джанет Чакыр (Турция). Прямая трансляция на телеканале Футбол 2 и сервисе MEGOGO

Боруссия Д примет Севилью на Сигнал Идуна Парк 9-го марта в рамках ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча команд завершилась со счетом 3:2 в пользу дортмундского клуба, что дало "шмелям" значительное преимущество данном противостоянии.

В национальном чемпионате же у дортмундцев дела идут на порядок хуже: команда Эдина Терзича расположилась на 6-м месте с 39-ю очками. О привычной конкуренции с Баварией в текущем сезоне речь даже не идет. Мюнхенский клуб занимает 1-ю строчку с 55 баллами в активе. Продолжая в том же духе Боруссия рискует остаться без Лиги чемпионов в следующем сезоне.

На сегодняшний день дортмундский клуб с трудом можно представить в финале Лиги чемпионов, даже с учетом перформансов от Эрлинга Холанда, однако в данной паре "шмели" определенно начнут ответный матч фаворитами.

Андалусийцы же подходят к ответному поединку не в лучшей форме. Подопечные Хулена Лопетеги за три последних матча умудрились проиграть дома Барселоне, после чего вылететь от нее же из Кубка, победив в первом матче 2:0, и уступить идущему в зоне вылета Эльче.

Севилья с 48-ю очками и матчем в запасе идет 4-ой в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от занимающего 3-ю строчку Реала на 6 очков. Лидирует в чемпионате мадридский Атлетико, также имея матч в запасе и 59 баллов в активе.

Несмотря на неудачную серию, Севилья остается действующим чемпионом Лиги Европы, однако защитить свой титул уже не сможет, поскольку выступает в плей-офф более престижного еврокубка. "Нервионцам" нужно побеждать не менее чем в 2 гола, либо же забивать 3, пропустив при этом не больше 2-х.

В предстоящей встрече хозяева не смогут рассчитывать на Аканджи (проблемы с бедром), Джейдона Санчо (проблемы с бедром), Марселя Шмельцера (проблемы с коленом) и Акселя Витселя (проблемы с ахилловым сухожилием). Под вопросом с травмами паха остаются Геррейро и Рейна.

У гостей же вне строя меньше игроков. Точно не сыграет за Севилью только Алеиш Видаль (проблемы с мышцей), а под вопросом остается Буну с травмой пальца. Однако в составе испанского клуба Акунья и Оскар Родригес "висят" на желтых карточках, что ставит под сомнение их выход в стартовом составе.

Положение в клубном рейтинге УЕФА

Боруссия Д — 12;

Севилья — 10.

Интересные факты

– Севилья и Боруссия Д трижды играли между собой в еврокубках: по 1-й победе и 1-а ничья.

– Севилья 24 раза встречалась в еврокубках с представителями Германии: 12 побед, 6 ничьих, 6 поражений.

– Боруссия Д играла против испанских команд 33 раза: 10 побед, 10 ничьих, 13 поражений.

– Севилья вышла в 1/8 финала впервые за последние три сезона.

– Боруссия Д вышла в плей-офф Лиги чемпионов третий сезон подряд.

– Беспроигрышная серия Боруссии Д в Лиге чемпионов составляет 6 матчей.

Ориентировочные составы

Боруссия Д: Хитц — Менье, Джан, Хуммельс, Шульц — Дилейни; Беллингем, Дауд — Ройс, Азар — Холанд

Севилья: Буну — Навас, Кунде, Карлос, Акунья — Хордан, Фернандо — Окампос, Ракитич, Гомес — Эн-Несири

Не сыграют: Аканжи, Санчо, Шмельцер, Витцель — Видаль

Под вопросом: Геррейро, Рейна — Буну

Слова

Эдин Терзич, исполняющий обязанности главного тренера Боруссии Д:

"Ждем мощной игры от "Севильи", пусть даже ее последние результаты не столь хороши. Ожидаем, что она продемонстрирует в Дортмунде гораздо более высокую интенсивность игры".

Хулен Лопетеги, главный тренер Севильи:

"Нам противостоит дортмундская "Боруссия" — великолепная команда с очень хорошими игроками. Среди них Холанд — нападающий мирового класса.

При таком напряженном расписании все пролетает очень быстро. Важно как ты справляешься с этими испытаниями. Это сложный, но интересный вызов.

Мы приехали сюда с большим желанием и энтузиазмом. Намерены побороться изо всех сил. Понимаем, что впереди матч, от которого очень многого ждут".

ПРОГНОЗ 2:2

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