Горецка: Наш высокий прессинг позволял быть ближе к воротам соперника

24 февраля 2021

Леон Горецка, getty images

Хавбек мюнхенского клуба прокомментировал еврокубковый поединок.

Полузащитник Баварии Леон Горетцка поделился мыслями о первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с Лацио.

"Мы здорово вошли в игру. Это было важно, так как в предыдущих матчах мы немного просыпали стартовый отрезок. Мы с самых первых минут действовали агрессивно и держали игру под контролем.

Наш высокий прессинг позволял быть ближе к воротам соперника. Именно это в прошлом сезоне делало нас столь сильными. Мы поставили перед собой цель вернуться к этой тактике. Сегодня мы сделали хороший шаг", – цитирует Горецку официальный сайт Баварии.

Ранее хавбек Баварии Лерой Сане прокомментировал победу над Лацио.

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