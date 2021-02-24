Сане — о победе над Лацио: Мы провели солидную игру

Хавбек мюнхенского клуба поделился мыслями о еврокубковом поединке.

Полузащитник Баварии Лерой Сане прокомментировал победу над Лацио в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Мы хотели агрессивно сыграть на выезде и показать свою игру с первых секунд.

Это была тяжелая игра и для нас, и для соперника. Мы использовали свои шансы и добились хорошего результата. Мы провели солидную игру", — цитирует немецкого хавбека официальный сайт УЕФА.

Ранее главный тренер Лацио Симоне Индзаги прокомментировал поражение от Баварии.

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