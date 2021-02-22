Бензема, скорее всего, пропустит матч с Аталантой

22 февраля 2021

Карим Бензема, Getty Images

Вчера французский форвард не тренировался с командой.

Нападающий мадридского Реала Карим Бензема, скорее всего, не сможет сыграть в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Аталанты. Об этом сообщает AS.

По информации источника, французский форвард "сливочных" получил повреждение в матче Ла Лиги против Вальядолида (1:0), из-за чего он отсутствовал на вчерашней тренировке.

Помимо Карима, в лазарете испанского клуба находятся Даниэль Карвахаль, Эден Азар, Серхио Рамос, Марсело, Федерико Вальверде, Альваро Одриосола, Эдер Милитан и Родриго.

Напомним, что первый поединок между Реалом и Аталантой пройдет в среду, 24 февраля.

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