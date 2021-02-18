Данило: Отдали соперникам слишком много пространства на своей половине

18 февраля 2021

Данило, Getty Images

Защитник Ювентуса оценил работу своей команды в неудачном для нее выездном поединке против Порту.

Туринский Ювентус совершил неудачный визит на стадион Драгау, где действующему чемпиону Италии противостоял португальский Порту в рамках первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА (1:2).

Порту — Ювентус 2:1 Видео голов и обзор матча

Защитник "зебр" Данило в своем послематчевом интервью назвал ключевые аспекты, который в конечном итоге сказались на ходе неудачно сложившегося для подопечных Андреа Пирло поединка.

"Это Лига чемпионов. Знали, что нам предстоит сложнейший матч против команды, которая отлично готовится к такого рода встречам. Понимали, что мы не можем допустить ошибки, которые в итоге допустили. Порту сыграл так, как и ожидалось. А нам следовало бы знать, что на таком уровне нужно быть готовыми с самого начала.

Нам необходимо провести определенную работу перед ответной игрой. Мы отдали соперникам слишком много пространства на своей половине. Необходимо менять подход, и включаться в игру с первых минут. Пропустив на старте, нам было крайне сложно найти правильный путь к чужим воротам", — подытожил бразилец.

Ответная игра между туринским Ювентусом и португальским Порту состоится 9 марта.

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